Un uomo di 76 anni Giuseppe Morale, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada tra Palazzolo e Noto, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e della Polizia municipale di Noto, l’uomo, originario di Avola, era in sella alla sua motocicletta Suzuki GSX 1000, quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto a secco. L’impatto è stato violento, per il 76enne non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita.