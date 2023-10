Un incendio, provocato presumibilmente da un corto circuito nell’impianto elettrico, è divampato all’interno di un’abitazione della periferia di Palma di Montechiaro, in Via Tukory. Sul posto, allertati dai vicini, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno tratto in salvo due ottantenni e una pattuglia dei Carabinieri. La casa è stata dichiarata inagibile.