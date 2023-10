Ha rimproverato due ragazzi che disturbavano i passanti nella borgata di Mondello. I due giovanissimi hanno finto di andare via ma sono tornati con i rinforzi e lo hanno picchiato e ferito con un coltello. E’ successo in via Torre di Mondello, la strada che costeggia il porticciolo della borgata, dove sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e il 118 che ha soccorso la vittima, un trentenne, che ha riportato ferite su tutto il corpo.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono arrivati e hanno notato il branco che non appena ha visto le sirene è fuggito via. Circa dieci. I poliziotti hanno quindi chiesto l’ausilio di altre pattuglie e si sono fermati a soccorrere il trentenne che aveva il volto tumefatto e perdeva sangue da varie ferite. I sanitari hanno trasportato la vittima all’ospedale Villa Sofia.

La vittima ha raccontato l’accaduto alla polizia

A quel punto è stata la stessa vittima a raccontare ciò che era appena accaduto. Stando al suo racconto tutto sarebbe nato proprio per il rimprovero che avrebbe fatto all’indirizzo di due ragazzi che disturbavano i passanti sul lungomare.

I due, non avendo gradito la “tirata d’orecchie”, si sono allontanati salvo poi tornare indietro con i rinforzi. In un attimo il trentenne è finito sotto una raffica di colpi interrotta solo dall’arrivo delle volanti.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno medicato sul posto la vittima. La ferita più importante era quella riportata alla schiena, che secondo i sanitari sarebbe stata inferta con un’arma da taglio. Qualcuno infatti, vedendo quell’orda di ragazzi, ha notato che un loro aveva tra le mani qualcosa che assomigliava a un coltello.

Il trentenne ha rifiutato inizialmente il trasferimento in ospedale ma non è escluso che ci sia andato in un secondo momento per farsi suturare il taglio.

Investigatori hanno acquisito testimonianze e immagini videosorveglianza

Gli investigatori hanno raccolto dettagli utili per le indagini anche da alcuni potenziali testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato la scena o i mezzi utilizzati per la fuga.