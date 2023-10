Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un palermitano sorpreso con alcune dosi di crack, a Palermo. I poliziotti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile, nel transitare per via Albergheria, hanno notato due persone intente a confabulare tra loro che, alla vista degli agenti, hanno tentato di fare perdere le proprie tracce. I due sono stati fermati e identificati. Uno di loro è stato trovato in possesso di tre dosi di crack, opportunamente confezionate e pronte alla cessione. I poliziotti, ritenendo che ne avesse occultate altre, hanno iniziato ad ispezionare la strada cercando tra le auto in sosta e negli anfratti dell’arredo urbano. Dopo pochi istanti dall’inizio delle ricerche, l’uomo trovato in possesso della droga, ha spontaneamente segnalato agli agenti il sottoruota di una vettura parcheggiata, dove è stato rinvenuto un fazzoletto di carta con all’interno altre 16 dosi di crack. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.