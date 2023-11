Proseguono i controlli degli agenti della polizia locale ad Agrigento. Durante il sabato sera sono state elevate 67 contravvenzioni per divieto di sosta nel centro città e 1 per occupazione abusiva di parcheggio per disabili. A renderlo noto è il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè che aggiunge: “continueremo con i controlli e con la diffusione dei report”.