ad Agrigento, presso i locali della associazione “Immagina”, l’assemblea dei soci del Circolo Rabat appositamente convocata ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che per i prossimi quattro anni sarà composto da Daniele Gucciardo, Claudia Casa, Giuseppe Riccobene, Domenico Fontana e Piera Pontei. Nessuno stravolgimento per quanto riguarda presidenza e vicepresidenza: sono stati confermati, infatti, rispettivamente Daniele Gucciardo e Claudia Casa mentre Giuseppe Riccobene è stato individuato come secondo delegato all’Assemblea dei Soci di Legambiente Sicilia.

A precede i lavori dell’assemblea una tavola rotonda sul tema “Le città possibili: come affrontare le sfide ambientali e sociali nel territorio agrigentino”, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di diverse associazioni – FAI, Mariterra, WWF, ANPI, Movimento per la sostenibilità – nonché il segretario cittadino del PD, Nino Cuffaro, e alcuni semplici cittadini. Non hanno partecipato gli amministratori comunali che pure erano stati invitati.

La discussione, in modo molto agile, ha sviluppato un’analisi ampiamente condivisa sulle criticità del territorio agrigentino, inteso nel senso più ampio, e sulle proposte da avanzare nei luoghi della politica.

“Sono molto soddisfatto per la fiducia che mi è stata nuovamente concessa – dichiara Daniele Gucciardo – e mi sento onorato nel rappresentare, ad Agrigento, per i prossimi anni, questa importante associazione. La collaborazione con le altre associazioni e il circolo di Agrigento del PD è un punto fondamentale delle attività che metteremo in campo per ottenere che gli enti pubblici e le amministrazioni attuino azioni e politiche volte a migliorare la qualità della vita delle nostre collettività tutelando l’ambiente in cui viviamo, nel segno della transizione ecologica, della rigenerazione urbana, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile e della realizzazione della più ampia giustizia sociale”.