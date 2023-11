I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo, hanno sequestrato, nel corso di quattro distinte attività di servizio, 183.712 accessori e prodotti di vario genere non a norma. I controlli sono scattati in negozi a Campofelice di Roccella, Bagheria, Cefalù e Lercara Friddi. I militari appartenenti rispettivamente al gruppo di Termini Imerese, alla compagnia di Bagheria, alla tenenza di Cefalù e alla tenenza di Corleone hanno trovato prodotti che non rispettavano le norme del commercio imposte dall’Unione Europea. I commercianti sono stati multati con sanzioni di oltre 110 mila euro.