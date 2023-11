Non luogo a procedere perché manca la ragionevole previsione di condanna. Il gup del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo ha prosciolto due imputati finiti a processo con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. La vicenda risale al 30 ottobre 2021. La vittima – un quarantacinquenne tunisino – ha raccontato di essere stato picchiato e rapinato da due persone con cui aveva bevuto una birra poco prima in un locale in via San Francesco.

Secondo la ricostruzione, il 45enne sarebbe prima stato portato con una scusa in piazza Ravanusella e lì aggredito e derubato del portafoglio contenente 1.400 euro. I due imputati sono finiti a processo che però si è concluso con il proscioglimento perché manca la ragionevole previsione di condanna poiché nella vicenda non ci sono testimoni né soprattutto immagini di telecamere in zona.