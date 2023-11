Ennesimo episodio di frode online nell’agrigentino. Un impiegato trentaduenne si è visto polverizzare ben 700 euro dal proprio conto corrente per acquisti online mai effettuati. Biglietti aerei, scarpe, vestiti, profumi. Tutti articoli che non ha mai comprato.

Il campanello d’allarme è suonato quando al 32enne è arrivato un primo messaggio di alert sul cellulare con l’avviso di addebito dalla banca. L’impiegato ha così capito di essere finito nel bel mezzo di un raggiro ma ormai era troppo tardi. In poco tempo dal suo conto sono spariti ben 700 euro. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dalla polizia e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire al responsabile della frode.