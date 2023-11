Potrebbe essere l’inizio della fine per le password. Apple, Google e Meta hanno tutti avviato la transizione per abbandonare le password. Ora, Amazon è entrata nel mondo senza password e ha annunciato che gli utenti possono ora utilizzare le passkey per accedere e acquistare ciò che desiderano. Ma cosa sono le passkey, come funzioneranno per gli utenti e ciò significa che non verrà mai utilizzata alcuna password? In un post sul blog, Amazon ha affermato che il supporto della passkey è disponibile oggi per tutti i clienti Amazon che utilizzano browser e si sta gradualmente implementando sull’app Amazon Shopping per iOS. Sebbene non sia disponibile al momento, Amazon ha affermato che il supporto della passkey sarà “disponibile presto sull’app Android Amazon Shopping”. Diventerà presto la norma, ma per ora Amazon ha affermato che il supporto passkey è attualmente disponibile per clienti selezionati su browser e dispositivi selezionati. “Lo stiamo gradualmente rendendo disponibile ovunque siano supportate le passkey”, ha osservato la società. Le passkey rappresentano un nuovo modo facile da usare per accedere ad app e siti Web, offrendo un’alternativa sicura e conveniente alle password. A differenza delle password, non possono essere scritte o indovinate, contribuendo a prevenire la condivisione accidentale di una passkey con hacker, criminali informatici e altri malintenzionati. Gli utenti possono utilizzare le passkey per accedere ad app e siti come Amazon nello stesso modo in cui sbloccano i propri dispositivi: con un’impronta digitale, una scansione del volto o un PIN della schermata di blocco. Ciò li rende meno suscettibili agli attacchi di phishing rispetto alle password e ai codici monouso nei messaggi di testo, rendendoli un’opzione più sicura per i nostri clienti, afferma Amazon. È abbastanza semplice in quanto è necessario seguire alcuni passaggi. Utilizzando il browser o l’app Amazon Shopping per iOS con l’aggiornamento della passkey, i clienti possono selezionare “Il tuo account”, scegliere “Accesso e sicurezza”, selezionare “Configura” accanto a Passkey e seguire le rapide istruzioni passo passo. Secondo Amazon, la reimpostazione della password non influirà sulle passkey. Le passkey possono comunque essere utilizzate per accedere a un account attivo, poiché le passkey funzionano indipendentemente dalla password dell’account. Se e quando accedi ad Amazon da un nuovo dispositivo, l’opzione passkey verrà automaticamente visualizzata come opzione di accesso. Se la passkey non viene visualizzata automaticamente, selezionare Accedi con passkey. Ti verrà richiesto di utilizzare il Face ID, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo per accedere utilizzando la passkey. ​È la fine delle password su Amazon? Non proprio come crede Amazon: “anche se le password continueranno ad esistere nel prossimo futuro, questo è un passo entusiasmante nella giusta direzione” rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Aziende come Apple e Google hanno implementato il supporto della passkey per molte delle loro app e servizi. WhatsApp ha anche implementato il supporto della passkey per gli utenti Android.