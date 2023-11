I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un 57enne per evasione e tentata estorsione dopo che lo stesso, detenuto ai domiciliari, è entrato in un negozio simulando di avere una pistola in mano e intimando al commerciante di consegnargli 300 euro. Fermato dai militari dell’Arma nelle vicinanze ha raccontato di essersi allontanato da casa per una visita medica al Policlinico di Messina, già comunicata ai carabinieri che lo ritengono un modo per costituirsi un alibi.

Un secondo commerciante ha riferito nel corso delle indagini che l’arrestato sarebbe entrato anche nel suo esercizio costringendolo a consegnare 800 euro. L’arresto è stato convalidato e il 57enne portato in carcere a Messina Gazzi.