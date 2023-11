Come Movimento 5 Stelle Agrigentino siamo costernati ed esprimiamo solidaritarieta’ alle deputate nazionali agrigentine del M5S , Ida Carmina e della Deputata del PD Giovanna Iacono, rispetto all’attacco arrogante , vigliacco e mistificatorio, di cui sono state fatte oggetto, ed alle basse provocazioni ed all’ ignobile tentativo di metterle in cattiva luce, equiparando le battaglie fatte nel territorio ed in favore delle infrastrutture in provincia di Agrigento , e in particolare per l’ aeroporto, per cui si sono spese , ed intendono continuare a spendersi , con il voto contrario alla fiducia al Governo Meloni sul DL SUD , che invece di sostenere lo sviluppo del Meridione , lo affossa del tutto.

Si tenta, con questo volgare attacco, di manipolare la verita’ lasciando intendere che il voto contrario alla fiducia al Governo Meloni sul D.L. SUD, improponibile, sia il contraltare della possibilità di costruire l’aeroporto ad Agrigento, magari per “sollecitare la reazione inconsulta della gente” , nello stile di chi intende l’ avversario politico come un nemico da abbattere con tutti i mezzi, anche diffamandolo e mettendolo a tutti i costi in cattiva luce , con mezzi anche poco nobili, quali la gogna mediatica .

L’ aeroporto di Agrigento e’ un obiettivo comune ed imprescindibile , ma non può definirsi come merce di scambio rispetto a norme che affossano la nostra terra .

Ne’ si puo’ cedere al ricatto di chi pone la fiducia , la trentaduesima , per costringere ad assolutizzare le posizioni politiche .

Crediamo che l’aeroporto sia una priorità per Agrigento, e che la scelta di portarlo avanti debba essere trasversale, ma non puo’ essere adoperato come un manganello per colpire chi , invece , ad ogni occasione si spende per il territorio e che si e’ adoperato per raggungere questo obiettivo. Invero Ida Carmina e’ stata la prima ad aver prodotto atti parlamentari, con la richiesta di impegno del Governo per la realizzazione dell’ Aeroporto ad Agrigento ed ha continuato ad insistere, tanto da aver ottenuto un emendamento , approvato in Commissione Bilancio .

Non solo, ma la nostra Portavoce ha proposto emendamenti per sanare la situazione della Sanità agrigentina , per la piena copertura della pianta organica dell’ Ospedale di Agrigento , per evitare la trasformazione di Lampedusa e della nostra provincia in un campo profughi , perche’ a Porto Empedocle fossero riconosciute risorse per 20 milioni di euro , e tanto altro . Ed in ultimo, a prescindere dall’ approvazione del Decreto Sud , ha presentato un Ordine del Giorno per chiedere giustizia per Porto Empedocle e sempre ha insistito per la realizzazione, con urgenza dell’ Aeroporto ad Agrigento, sino a pochi giorni fa .

Alla violenta campagna diffamatoria e mistificatoria dei volgari odiatori della rete e manipolatori mediatici, c’ e’ chi contrappone un fattivo e reale impegno costante per il territorio.

Il M5S non si piegherà’ e non si fara’ condizionare da ignobili atteggiamenti diffamatori e difenderà sempre gli interessi del nostro territorio.

Coordinatore del M5S della Provincia di Agrigento Fabio Falcone