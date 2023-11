“Ridurre al minimo il rischio, che nasce dalla presenza di pubblico, in occasione delle manifestazioni pubbliche all’aperto”. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, in sinergia con Prefettura, Questura, Comando dei Vigili del Fuoco e Amministrazioni locali, accende i riflettori sulla sicurezza, sugli adempimenti necessari a garantire ad una iniziativa pubblica di essere realizzata nella piena osservazione delle Leggi dello Stato vigenti in materia, a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti che invadono piazze, spiagge e ambienti fuori dai locali. Il focus sul tema “Le manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo”, che si terrà ad Agrigento martedì 7 novembre alle ore 16, nella sala conferenze dell’Hotel della Valle, si inquadra nell’ottica di offrire informazioni e formazione rispetto agli obblighi tecnico-amministrativi da porre in essere. In questo delicato e complesso processo ad essere chiamati in causa sono i tecnici abilitati, ma anche, in sede di controllo, gli Organismi di Vigilanza (Commissioni Provinciali e Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) a cui spetta il compito di verificare, attraverso l’analisi della documentazione accompagnata da specifici sopralluoghi, se il piano delle misure adottato dagli organizzatori risulta in linea con le normative sulla sicurezza. Per questa ragione l’Ordine degli Ingegneri, oltre ai professionisti e agli operatori del settore, ha inteso coinvolgere i garanti della sicurezza pubblica: Prefettura, Questura, Comando dei Vigili del Fuoco e Amministrazioni locali. “Tutte le Istituzioni chiamate in causa hanno mostrato subito grande sensibilità – afferma con soddisfazione il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso – hanno risposto con favore ed interesse, dando massima disponibilità a partecipare al convegno che assume una importanza rilevante, dal momento che solo l’applicazione corretta delle misure tecniche ed organizzative consentono concretamente di minimizzare il rischio”. L’evento si aprirà con i saluti del Prefetto, Filippo Romano, del Questore, Emanuele Ricifari, del Comandante dei Vigili del Fuoco, Antonio Durante, e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso. Al tavolo dei relatori daranno il loro contributo anche Corrado Empoli, Dirigente della Questura, e Lorenzo Capraro, Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Vigili del Fuoco di Agrigento. A moderare l’evento sarà l’ingegnere Andrea Abruzzo.