Quando si è accorto della lunga lista di addebiti, grazie all’app installata sul suo cellulare, era ormai troppo tardi. Un commerciante agrigentino è stato vittima di una maxi frode online e dal suo conto corrente sono spariti quasi 10 mila euro. Una cifra enorme. L’uomo si è reso conto dei movimenti di denaro sospetti, mai effettuati, grazie alle notifiche dell’app.

Il commerciante non ha potuto fare altro che rivolgersi alla banca e segnalare l’accaduto ma era ormai troppo tardi. Così ha presentato una denuncia alla polizia. Al via le indagini degli agenti che avranno il compito, certamente non facile, di risalire al responsabile della maxi frode, l’ennesima che si verifica in provincia di Agrigento.