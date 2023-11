11 sacche di sangue e due pre-donazione (idoneità a donare sangue). E’ il bilancio proficuo della Giornata ordinaria della raccolta di sangue, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue. La donazione di sangue si è tenuta presso i locali della sede Avis, sita in via Nicotera, sotto slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Il 12 novembre la successiva donazione di sangue. L’Avis continua ad appellarsi alla cittadinanza, ai donatori, per raccogliere più sangue possibile, considerata la sua ancestrale carenza.

Giovanni Blanda