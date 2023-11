I Carabinieri della Compagnia di Carini, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno arrestato due carinesi, entrambi noti alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di una serie di servizi espletati nel territorio di Carini e finalizzati al contrasto degli stupefacenti, i Militari dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno effettuato delle perquisizioni domiciliari, a seguito delle quali un 48enne ed un 42enne, sono stati trovati in possesso di droga.

Nello specifico, il 48enne, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di 58 grammi di hashish e vario materiale da pesatura e confezionamento, mentre il 42enne, è stato trovato in possesso di oltre 130 grammi tra cocaina e marijuana, materiale per il confezionamento nonché la somma in denaro contante di circa 500 euro.

La droga è stata sequestrata e inviata al Laboratorio Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.