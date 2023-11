Rissa e accoltellamento davanti al Country Disco Club in viale dell’Olimpo a Palermo. Un giovani di 24 anni è intervenuto in soccorso di due amiche che erano state importunate nei pressi del locale.

Né è nata una lite ed è spuntato un coltello o un taglierino. Il giovane è stato ferito alla gola. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sul ferimento sono condotte dai carabinieri.