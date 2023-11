Sulla strada statale 288 “Di Aidone” il traffico è rallentato in prossimità del km 49,600, ad Aidone (EN) a causa di un incidente.Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita di strada autonomamente e, nell’impatto, una persona ha persona ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri, il conducente, un’anziano, sarebbe stato colto da un malore e per questo il suo veicolo ha sbandato per finire contro una barriera.

I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma senza successo, a quanto pare avrebbe avuto un problema cardiaco che non gli ha dato scampo. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente ma i rilievi dei militari hanno inevitabilmente causato dei rallentamenti alla circolazione ma nel volgere di poco tempo il personale dell’Anas conta di poter sbloccare il traffico.