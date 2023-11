Blitz dei carabinieri in un vigneto di proprietà di un’azienda che si occupa della produzione del vino a Campobello di Licata. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro del comando provinciale di Agrigento hanno ispezionato il fondo agricolo al fine di verificare il rispetto in materia di sicurezza sul lavoro e la posizione dei dipendenti.

Su quattro lavoratori presenti nel vigneto ben tre sono risultati “in nero”. Per questo motivo la titolare dell’azienda vitivinicola, una sessantenne, è stata denunciata a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 40 mila euro ed è stato avviato l’iter per la sospensione dell’attività commerciale fino a quando non verranno sanate le posizioni risultate irregolari.