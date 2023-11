Dopo le dimissioni del vicesindaco di Casteltermini Fabio Catalano, il sindaco Gioacchino Nicastro ha nominato Alessandra Palmeri, già Assessore ed esponente di Fratelli d’Italia, nuovo Vice Sindaco del Comune di Casteltermini. Il neo Vice Sindaco ha espresso viva soddisfazione e gratitudine al Sindaco Nicastro per l’importante riconoscimento alla sua persona e al partito che rappresenta.

“Ringrazio il Sindaco e tutta la Maggioranza per la fiducia riposta nei miei confronti. Così come da accordi presi durante la campagna elettorale del 2020 che ha decretato quale Sindaco di Casteltermini il dott. Gioacchino Nicastro, mi accingo a ricoprire questo gravoso incarico con un enorme senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini in questo periodo così delicato per la nostra comunità.La macchina Amministrativa è un meccanismo essenziale per la vita socio-economica di una comunità, un meccanismo che non può e non deve fermarsi, specialmente per la comunità di Casteltermini. È più che mai necessario impegnarsi tenacemente per raggiungere l’obiettivo principale che la nostra compagine politica si è prefissato, ossia la fuoriuscita del Comune di Casteltermini dal dissesto finanziario.La ricomposizione della Giunta è inoltre atto prioritario che consentirà di affrontare tutte le questioni che devono essere deliberate in maniera legittima, soprattutto per dare seguito agli importanti aiuti economici che i vari provvedimenti governativi stanno mettendo in campo per le persone più in difficoltà.Consapevole che il mio senso di responsabilità e le mie competenze possano essere di sostegno per l’Amministrazione, sono sicura che in questo lasso di tempo si porranno le basi affinché tutte le divergenze trovino la giusta soluzione, in modo che si possa riprendere il cammino che ci hanno affidato i cittadini, non perdendo di vista l’unico, fondamentale obiettivo perseguito dall’Amministrazione Nicastro che sino ad oggi ha governato il paese di Casteltermini, ossia il bene comune».