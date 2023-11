A Favara il 12 novembre la prima edizione dell’evento “La Camminata del Cuore”, dedicato al giovane atleta Davide Licata, prematuramente scomparso durante un allenamento di basket. Ad organizzare l’evento è la famiglia Licata in collaborazione con la Cioppy Group Events, le associazioni ASD Favara Runners e Fradici Runner; l’appuntamento è presso la Villa Ambrosini alle ore 9:00.

L’iniziativa ha uno scopo duplice: promuovere la salute dei partecipanti e raccogliere fondi per realizzare il sogno di Davide, ovvero dotare Favara di un campo da basket accessibile a tutti. “Continuiamo il Sogno di Davide, perché Davide è il figlio di tutti”, dichiara la mamma di Davide.

Chiunque desideri partecipare alla camminata può farlo contribuendo con una piccola donazione. In cambio, riceverà un cappellino colorato e numerato, che darà la possibilità di partecipare a un’estrazione di numerosi premi alla fine del percorso. L’evento sarà animato da musica e intrattenimento.

I cappellini possono essere ritirati presso le seguenti località:

– Tipografia Eurografica di Salvatore Caserta (via Francesco Crispi)

– Eurodomestic Assistenza Tecnica (via Francia)

– Tabacchi Ceresi (viale Pietro Nenni)

Gli organizzatori invitano tutti, cittadini e non, associazioni sportive, culturali, creative, di volontariato e solidarietà, così come scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a partecipare in massa.