La procura generale di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione nei confronti di Gaetano Sciortino, 59 anni, di Cattolica Eraclea, accusato dell’omicidio del marmista del paese Giuseppe Miceli, ucciso il 6 dicembre 2015 all’interno del suo laboratorio in via Crispi. Il sostituto procuratore generale Giuseppe Fici chiede ai giudici della Suprema Corte di annullare l’assoluzione di Sciortino e disporre un nuovo processo a suo carico. Alla richiesta si è associato anche l’avvocato Antonino Gaziano, legale dei familiari della vittima, che adesso chiede un nuovo giudizio per Sciortino al fine del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti di Miceli.

Sciortino, operaio di 59 anni, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Giovanna Morello, fu condannato in primo grado a 24 anni di carcere dalla Corte di Assise di Agrigento. La procura di Agrigento aveva chiesto nei suoi confronti il carcere a vita. Nel giudizio di secondo grado, la Corte di Assise di Appello di Palermo, presieduta dal giudice Angelo Pellino, ha ribaltato completamente il verdetto disponendo l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti dell’imputato. I giudici di Appello smontarono l’intero impianto accusatorio, escludendo anche la rapina come possibile movente. Adesso la Procura generale ha impugnato la sentenza di assoluzione chiedendo ai giudici ermellini di annullare l’assoluzione e disporre un nuovo processo per l’operaio.