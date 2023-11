– L’allaccio alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico dell’ufficio postale di Sciacca Centro, in provincia di Agrigento, aggiunge un importante tassello ai piani aziendali in materia di sostenibilità. L’impianto di Sciacca entra così a far parte del più ampio progetto che vede il completamento su tutto il territorio nazionale di oltre 170 installazioni, 51 delle quali sull’Isola.

Ed è inoltre siciliano il più grande impianto fotovoltaico di Poste Italiane attualmente in esercizio in Italia, inaugurato a Palermo poche settimane fa. Proprio la Sicilia infatti, soprattutto per le sue caratteristiche climatiche, si conferma un territorio in cui l’azienda sta investendo in modo deciso sulla produzione di energia solare per il proprio fabbisogno. Ridurre l’inquinamento e abbattere i costi sono i due grandi propositi: a oggi circa il 4% del consumo del gruppo Poste proviene da energia autoprodotta grazie agli impianti fotovoltaici sparsi negli uffici postali e nei centri di recapito di tutta Italia e costituisce una produzione che vale circa 100 milioni di euro l’anno in bolletta.

La prospettiva dell’azienda guidata da Matteo Del Fante per gli anni a venire va nella direzione della carbon neutrality per il 2030, ovvero il raggiungimento delle zero emissioni nette di co2 in atmosfera. Si procede infatti a passo spedito in questa direzione ed entro l’anno sull’Isola salirà a 63 il numero di impianti, che produrranno oltre 4 milioni di kwh ed eviteranno emissioni di co2 per circa 1964 tonnellate annue. Con l’energia prodotta, gli impianti siciliani concorreranno così all’ambizioso obiettivo del taglio complessivo del 30% di emissioni di co2 entro il 2025.

Serrata tabella di marcia, dunque, che prevede di arrivare su tutto il territorio nazionale ai 300 impianti fotovoltaici entro il 2024 ed infine 1400 impianti nel 2026. L’installazione dei pannelli sulle sedi aziendali consentirà così la produzione del 15% dell’intero fabbisogno di Poste Italiane e una grande spinta propulsiva è data anche dal progetto Polis. Il piano non si limita infatti a portare i servizi della pubblica amministrazione nei comuni al di sotto dei 15mila abitanti, ma prevede anche una ristrutturazione in ottica di risparmio energetico dei 7000 uffici postali coinvolti. E sono diverse infatti le sedi siciliane inserite nel progetto Polis su cui è prevista una svolta green: oltre 15 impianti fotovoltaici sono già compiuti o in corso di realizzazione, 6 di questi si trovano nell’Agrigentino.

“Ogni intervento in materia di sostenibilità ambientale costituisce un grande traguardo non solo per l’azienda che lo realizza, ma per l’intera collettività”, dichiara il responsabile Immobiliare Sicilia di Poste Italiane, Pierluigi Perretta. “In particolare la produzione di energia pulita per il fabbisogno dei nostri immobili è un intervento con un forte impatto diretto – conclude – che spinge sull’acceleratore di una transizione energetica sempre più urgente”.