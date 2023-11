Il 15 novembre prossimo, a Ravanusa nel quadro delle attività didattiche inserite ne “La storia del nostro Paese” organizzate dall’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, presso l’Auditorium dello stesso istituto, alle 11.00 verrà presentata la mostra: da Licata a Monte Cammarata – “la battaglia per la provincia di Agrigento”; 10 luglio – 20 luglio 1943. La mostra composta da 22 pannelli, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, racconta in maniera schematica attraverso una serie di mappe e testo narrativo gli eventi che coinvolsero la provincia di Agrigento nel corso del luglio del 1943. Nel corso della manifestazione è previsto l’intervento della DS dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Prof.ssa Marilena Giglia, del Sindaco del Comune di Ravanusa, avv. Salvatore Pitrola, del DS dell’Istituto di Istruzione Superiore “giudici Livatino e Saetta di Ravanusa, dell’Ing. Ten. Angelo Cutaia presidente della Sezione Provinciale ANArtI Agrigento con sede in Racalmuto dell’Istituto e dell’autore e curatore della mostra Luigi Falletti, consigliere della sezione provinciale ANArtI, che qui presenta la sua quinta mostra fotografica. Ho voluto raccontare, spero senza retorica – dice Falletti – gli eventi che hanno riguardato il territorio della Provincia di Agrigento che subì il primo impatto di quel grande evento storico che fu lo barco degli Alleati in Sicilia.