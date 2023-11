Non luogo a procedere per mancanza di querela. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Antonella Ciraulo, accogliendo la richiesta del pm Margherita Licata e dell’avvocato Fabio Inglima Modica, ha prosciolto un uomo di 50 anni. L’uomo era accusato di aver picchiato brutalmente la compagna in una stanza di un albergo provocandole gravi lesioni. A distanza di cinque anni il processo si conclude con un proscioglimento.

L’aggravante è stata esclusa e manca la querela di parte per poter procedere. La vicenda risale all’aprile 2018. Secondo quanto ricostruito, il cinquantenne avrebbe aggredito la donna provocandole la rottura del timpano, la frattura della mandibola e di una costola e facendole cadere due denti. Ad avvisare le forze dell’ordine fu il titolare dell’hotel. Per diversi giorni la polizia cercò il cinquantenne. La donna, invece, fu trasportato in ospedale a Palermo da dove però si allontanò prima di un delicato intervento per poi trasferirsi in Germania.