Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a mettere a segno un furto in un ristorante nel cuore di San Leone portando via cinquecento euro in contanti, due tablet e una bicicletta elettrica. A fare la scoperta è stato il gestore dell’esercizio commerciale che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Il danno è in corso di quantificazione ma in ogni caso non è coperto da assicurazione.

Il colpo è durato un paio di ore. Una mossa quantomeno azzardata considerando che piazzale Giglia è uno dei luoghi più sorvegliati di tutta la città con la presenza di telecamere non soltanto di proprietà del comune ma anche delle altre attività commerciali. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili.