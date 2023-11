“La posizione del M5S sugli inceneritori è sempre stata chiarissima: è una tecnologia antieconomica e superata. Mentre in Europa si punta al riciclo e al riuso e a un’economia green, noi andiamo in direzione diametralmente opposta, guardando al passato piuttosto che al futuro. Se ne potrebbe fare uno a Termini? Ebbene il governo Schifani sappia che siamo pronti alle barricate”

Lo afferma Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese.

“Termini Imerese – dice Maria Terranova – sta dando il massimo per aumentare i livelli di differenziata, nonostante il nostro sia un Comune che ha dovuto attendere per ben tre anni la Regione per la firma di un decreto di finanziamento di un centro comunale di raccolta. Abbiamo già dato troppo dal punto di vista ambientale negli anni. I governi del centro destra vengono ad aprire la campagna elettorale nel nostro territorio, salvo poi riservarci sorprese di aggressioni di questo tipo. Non lo permetteremo”