Agenti delle volanti sono intervenuti in Piazza Mercato, a seguito della segnalazione, pervenuta sul numero unico d’emergenza, di due individui a bordo di uno scooter di colore bianco, uno dei quali – armato di pistola – aveva esploso alcuni colpi verso l’alto. Appena giunti sul posto gli agenti hanno individuato il veicolo segnalato nella Piazza ed un giovane che stazionava nelle immediate vicinanze, che è stato subito raggiunto. Dalla tasca dei pantaloni del ragazzo si intravedeva l’arma che lo stesso ha consegnato subito al personale intervenuto. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era un minorenne e che la pistola era a salve, ma priva di tappo rosso. Pertanto, è stata sequestrata ed il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di arma o strumento atto ad offendere, punito dall’art. 4 della L. 110/1975.