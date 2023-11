Sono stati trovati in possesso di 5 grammi di crack e 3 di hashish. Si tratta di tre giovani gambiani, fermati e controllati in via Manzoni nel rione del campo sportivo dai poliziotti della sezione Volanti. Due sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro, abituale consumatore di droga è stato, invece, segnalato alla Prefettura. La sostanza stupefacente è stata posto sequestro, e i due denunciati, risultati essere irregolari e sono stati portati al Cpr di Caltanissetta.