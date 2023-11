Variazioni di bilancio approvate dal commissario straordinario, con i poteri della giunta municipale.

L’obiettivo è quello della trasformazione dell’area verde in campo di basket, tennis e parco giochi.

I responsabili di settore, dovranno inserire gli interventi nei strumenti di programmazione.

La delibera commissariale dovrà essere sottoposta a ratifica consiliare entro due mesi dalla sua adozione.

L’atto dopo il “Semaforo verde”, approvazione definitiva, al bilancio di previsione finanziaria 2023-25 e relativi allegati obbligatori.

Lo stato d’incertezza sulla gestione dell’assegnazione impone di formulare questo indirizzo operativo sulla gestione finanziaria: il servizio finanziario adotterà ogni misura utile per monitorare la gestione finanziaria, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio saranno individuati stanziamenti di spesa si provvederà ad approvare apposita variazione di bilancio in caso di riduzione e ridefinizione delle risorse”.

Giovanni Blanda