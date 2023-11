“Un risultato importante a cui faranno seguito interventi altrettanto importanti per la città di Agrigento nell’ambito dell’arredo urbano, del decoro e del verde. Un passo decisivo perché Agrigento si faccia trovare pronta all’appuntamento del 2025”. Così l’assessore regionale all’energia e coordinatore Mpa di Agrigento, Roberto Di Mauro, commenta l’inserimento nella nuova finanziaria regionale ( in particolare nell’articolo 33 ) di un finanziamento di 10 milioni di euro (5 milioni per 2024 e altri 5 per il 2025) per la città di Agrigento, capitale della cultura 2025.

Nella manovra finanziaria inoltre è previsto un milione per il 2024 alle iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come “Regione europea della gastronomia 2025” e altri 2 milioni nel 2025. Sono stati stanziati anche 330 mila euro di contributi per le iniziative del Museo “Falcone e Borsellino”, altri 280 mila euro per il 2025-2026. La dotazione del Furs, Fondo unico regionale per gli spettacoli, passa da 5,3 milioni a 6,8 milioni.

“Lo aveva promesso e lo ha fatto!” Dichiara il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè rivolgendo il suo ringraziamento al Presidente Renato Schifani per aver stanziato 10 milioni di euro per “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. “La somma verrà destinata all’arredo urbano, al decoro e al verde. Ho iniziato a lavorare a questo progetto sin dai primi giorni di aprile e adesso si vedono i grandi risultati. Tutto arriva a chi sa aspettare,” ha concluso il primo cittadino.