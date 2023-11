I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità stanno effettuando dei controlli all’interno degli oleifici di Naro. Qualche settimana fa l’Associazione ambientalista Mareamico Agrigento aveva denunciato: “Anche nel 2023, per colpa di qualche imprenditore oleario disonesto, il fiume Naro ad Agrigento è diventato scuro, per la presenza di acque di vegetazione”. In quella occasione i militari, insieme ai tecnici di Arpa Sicilia, avevano provveduto a rilevare e analizzare le acque del fiume Naro che in alcuni tratti risultava torbida. In tutti e tre gli oleifici ricadenti in territorio di Naro non sarebbero state riscontrate irregolarità.