Un turista di 77 anni è stato trovato morto in un B&b a Palermo. Il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato schiacciato da un armadio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. Indaga la squadra mobile della Questura di Palermo. La vittima si chiamava Giuseppe Filippone. Dopo il ritrovamento e l’intervento del medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo dell’anziano la Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Sono stati i familiari che hanno eseguito il riconoscimento.