Passo avanti al Comune di Aragona verso l’utilizzo del personale ex precario ma ancora a tempo parziale verso il tempo pieno.

“Coscienti come siamo che le normative attuali nonché la situazione economico finanziaria impediscono ai comuni la trasformazione di tutti i contratti esistenti da tempo parziale a tempo pieno – dichiarano i vertici del Sindacato FP Cgil- lavoriamo con pazienza ad un graduale aumento delle ore con la consapevolezza che l’obiettivo è e dev’essere il tempo pieno. Si è rivelato risolutivo, l’ultimo l’incontro tra l’Amministrazione Comunale di Aragona ed il Segretario Comunale con i rappresentanti della Funzione Pubblica Cgil di Agrigento Vincenzo Iacono e Matteo Lo Raso per risolvere l’annosa questione dell’aumento orario contrattuale relativo al personale di ruolo Part-time, nella convinzione che l’aumento orario migliorerà l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici resi ai cittadini. Consideriamo il risultato attuale solo l’avvio di un percorso che in breve tempo dovrà ancora e ulteriormente migliorare la situazione dei dipendenti del Comune con l’adeguamento definitivo almeno a 34 ore settimanali di tutto il personale interessato. Siamo sempre più convinti – concludono i rappresentanti sindacali – che l’impegno, l’intraprendenza, l’unione dei lavoratori e la volontà di una buona Amministrazione portano frutti importanti.