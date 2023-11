Le ragioni dello sciopero nazionale del 17 novembre e la trattativa con l’Aran sull’ordinamento professionale sono i temi dell’assemblea sindacale regionale sulla ricerca promossa dalla Flc Cgil Sicilia per il 13 novembre prossimo a Palermo, dalle 10,30 alle 13,30, presso l’Aula Cocchiara del Cnr, Area della ricerca, via Ugo La Malfa 153. Interverranno Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, e Nicola Angelini, del Centro nazionale Flc Cgil.

L’assemblea si terrà in modalità mista. Per aderire da remoto è necessario rivolgersi alla struttura provinciale Flc Cgil di riferimento.