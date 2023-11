Il sindacato Csle ha chiesto al Ministero dell' Istruzione e del Merito di

concedere ai docenti e al personale ATA della scuola la possibilità di potere usufruire dei

buoni pasto così come avviene per il personale della Provincia Autonoma di Trento.

"Qui, infatti, è stato possibile ottenere ciò che spetta loro di diritto" ha dichiarato il

segretario nazionale della Csle Antonio Carmelo Labate, "e per questo chiediamo di

potere estendere questa opportunità in tutto il territorio". In Trentino i buoni pasto hanno

un valore di 6 euro. Sulla vicenda dei buoni pasto il sindacato si è speso molto in questi

mesi ritenendo tale possibilità per i docenti e il personale ATA un ulteriore

riconoscimento per il loro impegno e sacrificio quotidiano nel mondo scolastico.