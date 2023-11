“I comuni possono dotarsi di uno strumento strategico per sostenere le persone con disabilità permanenti che hanno difficoltà nel muoversi all’interno del nostro paese”. A comunicarlo è il consigliere Salvatore Fanara della Nuova Democrazia Cristiana che informa il sindaco Antonio Palumbo di presentare richiesta alla Regione, precisamente all’assessorato della famiglia, tramite progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche che in questi giorni ha pubblicato, l’avviso per assegnare un milione di euro alle amministrazioni. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 novembre.

“E’ importante cogliere questa opportunità per dotare il comune di strumenti strategici volti a sostenere le persone con disabilità permanenti, facilitando la loro mobilità all’interno del paese”, dichiara Fanara.