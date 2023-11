Al via 10° edizione della Passeggiata della salute che si svolgerà al Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento il 14 novembre in occasione della settimana mondiale OMS di prevenzione del Diabete. Alle ore 10.00, l’associazione sportiva AS ACLI che monitorerà il percorso , darà la partenza dal tempio di Giunone. Il tragitto opportunamente segnalato si snoda per la via Sacra , comprende la perimetrazione del tempio di Zeus e si conclude col ritorno al tempio di Giunone .

La Passeggiata della salute , promossa dall’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute Aziendale dell’ASP di Agrigento, prevede la partnership dei Club Service di Agrigento, di Associazioni del terzo settore , e di altri servizi dell’ASP ; a latere della manifestazione sarà presente un gazebo dove sarà distribuito materiale illustrato per la promozione dei corretti stili di vita , e per chi lo desidera anche lo screening della glicemia e della retinopatia diabetica .