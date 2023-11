In occasione della giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre, Il Lions Club Campobello due Rose presieduto dal Dott. Giacomo Gatì, sabato 18 novembre dalle ore 6,30 organizza il test gratuito della glicemia presso le seguenti postazioni di Campobello di Licata:

Bar Eden piazza XX settembre

Bar Tre Torri Campo Sportivo

Bar Paradise Piazza della Vittoria

Bar Vinci via Edison

L’appuntamento, ormai codificato tra le iniziative annuali del Club, rientra tra le attività che il Lions International porta in ogni angolo del mondo, per sollecitare l’attenzione verso la conoscenza del rischio di sviluppare il diabete.

Il service sarà coordinato da medici e da professionisti della sanità che potranno dare le giuste indicazioni a tutte le persone che si presenteranno.