Una coppia di coniugi è stata minacciata e aggredita sotto casa da due malviventi che sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il raid è avvenuto di sera. La coppia – lui 54 anni, lei 60 anni – ha raccontato ai carabinieri di essere stata prima minacciata e poi aggredita fisicamente con alcuni schiaffi. Ad agire sarebbero stati due uomini che sono giunti sul posto a bordo di un’auto.

Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma il movente potrebbe essere di natura economica. I coniugi, frastornati, non hanno riportato gravi conseguenze e hanno rifiutato le cure mediche. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere in zona che potrebbero aver ripreso l’aggressione.