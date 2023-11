Francesco Ancona, 30 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Marinella a Castelvetrano. L’uomo era in sella al suo scooter Piaggio Liberty, insieme a una 37enne, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda, con due persone a bordo, guidata da un 22enne. Ancona è morto sul colpo. La donna che era sulla moto con lui è stata trasportata all’ospedale di Castelvetrano in gravi condizioni. Sull’accaduto indagano i carabinieri.