La Polizia di Stato di Catania ha arrestato il titolare di un bed and breakfast ubicato nel quartiere San Cristoforo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato altre due persone per lo stesso reato.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, infatti, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo un veicolo che si aggirava per le strade del quartiere effettuando alcune manovre pericolose.

Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione del conducente, che è risultato essere un 27enne residente in provincia di Siracusa. L’attenzione degli agenti, però, è stata richiamata da un forte odore di cannabis proveniente dall’abitacolo. Ulteriori approfondimenti all’interno del veicolo hanno, pertanto, consentito agli operatori di rinvenire sul sedile del passeggero anteriore, uno “spinello” di marijuana ancora acceso, che il conducente stava, evidentemente, fumando.

Il giovane, a quel punto, ha consegnato spontaneamente agli operatori un involucro contente “hashish”, del peso di circa 3 grammi, che aveva occultato all’interno di alcuni indumenti intimi.

Inoltre, al fine di verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica alla guida, gli agenti hanno invitato il conducente a sottoporsi agli accertamenti di rito. Il giovane si è, però, rifiutato. È stato pertanto denunciato – così come previsto dall’art. 187 del Codice della Strada – per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Durante gli accertamenti è emerso, altresì, che il 27enne avrebbe avuto un incontro presso un bed and breakfast ubicato nelle vicinanze. I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di sottoporre a controllo anche l’attività. Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e fermato il titolare, un 24enne residente a Catania, che ha spontaneamente consegnato agli agenti 7 involucri di cocaina, ognuno dal peso di circa 2 grammi e mezzo, già confezionati e pronti per essere smerciati. La successiva perquisizione ha consentito agli agenti della Polizia di Stato di rinvenire, all’interno di un trolley, altri 10 grammi di stupefacente.

Il titolare del B&B è stato, dunque, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato due acquirenti, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente, che sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori. Denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio anche un 29enne catanese, trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina, di 10 grammi di sostanza generalmente usata per il “taglio”, la ketamina, oltre che di materiale per il confezionamento e la pesatura.