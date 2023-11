“La Dc storica oggi è pienamente rappresentata dal pensiero di Magdi Cristiano Allam e per questo invita i cittadini a partecipare agli eventi programmati relativi alla presentazione dell’utimo volume dello scrittore egiziano dal titolo Un miracolo per l’Italia”. Ad esprimersi così è il coordinatore nazionale della Dc Storica Franco Ferrari, per il quale ” in un momento così difficile del contesto internazionale di guerra la pace va ricercata senza nascondersi dietro bandiere e ideologismi. Brescia, ad esempio, è stata sempre contro ogni forma di totalitarismo e pertanto non è possibile più tollerare forme di censura preventiva così come è avvenuto a Bione dove è stato annullata la nostra iniziativa culturale”. “La questione della mancanza di espressione di parola e di dialogo tra posizioni legittimamente diverse, anche su questioni religiose, culminate recentemente, come detto, con l’annullamento della presentazione del volume di Allam- conclude Ferrari- dev’essere assolutamente superata. La Dc storica è contro i partiti e i movimenti cino- isamici e catto-comunisti. Il dialogo e il confronto sono essenziali nel dibattito di questi giorni certamente difficili”.