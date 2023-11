Una donna di 77 anni, Vincenza Torrisi, muore mentre pulisce davanti casa travolta da un’auto. E’ accaduto a Zafferana Etnea, nel catanese. La vittima, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, era intenta a rimuovere da davanti la sua porta la cenere che era piovuta nei giorni scorsi dall’Etna. All’improvviso un’auto è piombata su di lei e l’ha investita in pieno.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi, con i carabinieri e l’ambulanza del 118 sul posto in pochi minuti. La 77enne è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania ma per lei non c’è stato nulla da fare. troppo gravi le ferite riportate. I militari dell’Arma al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.