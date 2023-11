Anche ad Agrigento i lavoratori dei servizi pubblici si fermeranno il giorno 17 novembre prossimo aderendo allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil e Uil dei settori pubblici. La protesta contro la manovra di bilancio del Governo Nazionale per dire: basta con la precarietà: chiediamo un piano straordinario per il superamento del Part-time involontario e la completa stabilizzazione di tutto il personale precario; basta all’indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale, ai tagli alla scuola, alle politiche Sociali, alla disabilità, alla non autosufficienza, al trasporto pubblico locale; basta con la violazione del Contratto unico dei settori ambientali per quanto riguarda i pagamenti delle spettanze mensili ai lavoratori; basta con l’impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori: a fronte di una inflazione del 17% il governo non tutela i salari e non stanzia le risorse necessarie per rinnovare i contratti che devono recuperare per intero il potere d’acquisto; Basta con le modifiche che penalizzano il sistema pensionistico: il governo sta tagliando le future pensioni dei dipendenti pubblici tagliando sulla rivalutazione delle pensioni in essere, restringendo la possibilità di anticipare la pensione; Basta far pagare le tasse solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Per tali ragioni le OO.SS. invitano tutti i lavoratori dei settori pubblici di scioperare partecipando alla manifestazione sit-in che si terrà davanti la Prefettura di Agrigento alle ore 10.00 di venerdi 17 novembre c.a.