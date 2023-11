Quasi 8 mila sacche di sangue mancherebbero all’appello per soddisfare il fabbisogno di due tra gli ospedali siciliani che più ne hanno bisogni, vale a dire il Cervello e il Civico di Palermo. I numeri sono stati resi noti attraverso le pagine del Giornale di Sicilia da Katia Patti, direttore dell’unità operativa complessa di Oncoematologia del Cervello. Il fabbisogno stimato da qui a fine anno è per questo nosocomio di 6.200 sacche; altre 1.500 ne mancherebbero all’appello al Civico. I donatori scarseggiano, serve un’ulteriore accelerazione. L’aiuto arriverà da altre regioni dove si riscontra maggiore sensibilità.

Sacche dall’Emilia Romagna

L’azienda ospedaliera Cervello, per il tipo di attività che realizza, avrebbe bisogno di 21 mila sacche l’anno e ne mancherebbero all’appello 6.200. L’aiuto arriverà anche dall’Emilia Romagna, con cui è in atto una convenzione, che garantirà 1.500 sacche. Altre ancora ne arriveranno da altre strutture sanitarie siciliane. Questo è un grande centro siciliano per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle leucemie e dei linfomi per il trapianto di midollo osseo. Necessitano tante sacche di sangue per effettuare le trasfusioni a chi ad esempio è un malato talassemico. All’ospedale Civico l’aiuto arriverà da altre strutture sanitarie della Sicilia.