La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, sette tra medici e infermieri dell’ospedale San Giovanni di Dio in seguito alla morte di un pensionato di 73 anni deceduto dopo un intervento chirurgico. Si tratta di un atto dovuto per permettere ai sanitari di esercitare il diritto di difesa e partecipare agli accertamenti tecnici che si svolgeranno. La vicenda scaturisce dall’esposto presentato dai familiari della vittima che si sono affidati all’avvocato Giacomo La Russa. I parenti chiedono di fare luce su quanto accaduto e verificare se ci siano state negligenze.

Il sostituto procuratore Giulia Sbocchia, titolare dell’inchiesta, ha nominato due consulenti che eseguiranno l’autopsia: si tratta del medico legale Antonio Guajana e del medico specialista in chirurgia generale Giuseppe Diana. L’esame autoptico fornirà un primo concreto contributo alle indagini individuando la causa della morte del 73enne. L’uomo era stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi renali e poi sottoposto ad intervento chirurgico. Dopo l’operazione il quadro clinico sarebbe peggiorato fino al trasferimento in Rianimazione e il decesso. Il personale sanitario ha nominato gli avvocati Gianluca Sprio, Silvio Miceli, Alfonso Neri, Davide Santamaria, Maurizio Buggea, Giuseppe Vella e Grazia Marchese.