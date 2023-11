I carabinieri di Favignana hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne del luogo, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno sottoposto a controllo e perquisizione il giovane che si trovava in spiaggia con altre persone.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina suddivisa in altrettante dosi nascoste a bordo di una bicicletta, nonché 2 grammi di hashish e circa 600 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Il tutto sottoposto a sequestro.