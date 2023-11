Battute finali del processo di Appello scaturito dalla maxi inchiesta “Demetra”, l’indagine che ipotizza un giro di aziende false e attestazioni fittizie con lo scopo di truffare Inps e Inail al fine di ottenere dagli enti l’erogazione di indennità di disoccupazione per lavoro mai svolto o indennizzi per infortuni inesistenti. Lo scorso 2 novembre si sono svolte le ultime arringhe degli avvocati della difesa e il prossimo 24 gennaio i giudici della Corte di Appello emetteranno la sentenza. Lo scorso mese la Procura generale di Palermo ha chiesto la conferma delle 17 condanne inflitte in primo grado.

A dieci anni di distanza dai fatti – il blitz scattò nel giugno 2013 con l’arresto di sei persone – il processo di secondo grado si avvia verso la conclusione. Il tribunale di Agrigento lo scorso anno aveva disposto 17 condanne mentre la prescrizione aveva “salvato” 34 imputati.