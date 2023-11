I carabinieri della Compagnia di Marsala (Tapani) hanno eseguito, in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari, un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di un 55enne tunisino. A chiedere aiuto è stata la figlia minorenne dell’uomo che quando i carabinieri sono arrivati sul posto stava minacciando la moglie. Comportamento che è proseguito anche in presenza dei militari. Le indagini hanno fatto emergere “un quadro di molestie e minacce che da tempo affliggevano i componenti del nucleo familiare”, spiegano gli investigatori dell’Arma. Per l’uomo è così scattato l’immediato allontanamento.